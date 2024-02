Weinheim. (mk) Martin Reder übernimmt ab sofort den Vorsitz der Geschäftsführung (CEO) bei dem Logistikspezialisten Transoflex. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Albeck an, der in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselt. Das teilte Transoflex am Montag mit.

Der 58-jährige Reder bringe mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Operations, Vertrieb, Customer Service