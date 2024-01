Von Barbara Klauß

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP beordert seine Beschäftigten aus dem Homeoffice zurück an den Arbeitsplatz: Künftig seien drei Tage pro Woche im Büro oder bei Kunden beziehungsweise Partnern vorgesehen, schrieb Unternehmenschef Christian Klein am Dienstag in einer E-Mail an die mehr als 100.000 Beschäftigten weltweit und bestätigte damit Informationen