Von Matthias Kros

Walldorf. Mit dem Betriebsratsvorsitzenden der SAP SE, Eberhard Schick, und der Personalerin Nina Straßner, Global Head of People Initiatives, ziehen zwei neue Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns ein. Sie wurden turnusgemäß von der Belegschaft in das Kontrollgremium, das aktuell noch von Mitgründer Hasso Plattner geleitet wird, gewählt, verlautete am Freitag in Walldorf aus dem Unternehmen.

Die Stimmen waren noch bis zum späten Donnerstagabend ausgezählt worden. Mit Eberhard Schick wird auch die IG Metall, der er nahesteht, im Aufsichtsrat und damit im Unternehmen weiter gestärkt.

Das Vertrauen der Belegschaft erhielt den Angaben zufolge erneut Lars Lamadé, Head of Global Sponsorships bei SAP, der aktuell stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ist. Ebenfalls wiedergewählt wurde Margret Klein-Magar, die die leitenden Angestellten des Softwarekonzerns im Aufsichtsrat vertritt.

Zwei weitere Plätze für die Arbeitnehmervertreter in dem Kontrollgremium werden nächste Woche noch durch den Europäischen Betriebsrat der SAP bestimmt. Sie sind den Gewerkschaften vorbehalten. Die Sitze im Aufsichtsrat sind bei dem Softwarekonzern seit jeher heiß begehrt. Neben einer guten Bezahlung versprechen sie weitreichende Mitbestimmungsmöglichkeiten, bis hin zur Bestellung und Abwahl des Vorstands.