Von Matthias Kros

Walldorf. Bei dem Softwarekonzern SAP will derzeit einfach keine Ruhe einkehren. Mitten in der von Vorstandssprecher Christian Klein vorangetriebenen Restrukturierung trennen sich die Walldorfer von zwei Vorstandsmitgliedern: Marketingchefin Julia White (50) und Vertriebschef Scott Russell (50) werden das Unternehmen zum 31. August verlassen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Walldorf überraschend mit. Für Russell laufe bereits die Nachfolgesuche, heißt es. In der Zwischenzeit übernehme Klein Russells Aufgaben selbst.

Der Vorstandsbereich von White, Marketing & Solutions, wird dagegen zum 1. September aufgelöst – die Aufgaben wandern vorwiegend in die bereits bestehenden Produkt- und Kommunikationsbereiche. Aufsichtsrat und White seien sich einig, dass für diesen Schritt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, schreibt SAP in einer Pressemitteilung.

Gründe für die Trennung von White und Russell nannte das Unternehmen nicht. Beide waren 2021 in den Vorstand aufgerückt und hätten eigentlich noch einen Vertrag bis 2027 gehabt. In der Öffentlichkeit waren sie während ihrer Amtszeit vergleichsweise unauffällig aufgetreten. Die Trennung sei in beiden Fällen "einvernehmlich" erfolgt, heißt es in der Pressemitteilung lediglich, in der der Aufsichtsrat beiden ausdrücklich für ihren Einsatz dankt. "Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Cloud-Transformation der SAP ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die nächste Wachstumsphase einzuläuten", sagte Aufsichtsratschef Pekka Ala-Pietilä, der im Mai die Rolle des Oberkontrolleurs von Mitgründer und Großaktionär Hasso Plattner übernommen hatte. SAP vollziehe diesen strategischen Schritt aus einer Position der Stärke heraus, heißt es weiter. Die Änderungen würden die Transformation des Unternehmens weiter beschleunigen und den Fokus auf eine Suite- und KI-First-Strategie stärken.

Nach dem Ausscheiden von White und Russell hat der SAP-Vorstand künftig nur noch sieben Mitglieder. In dem Gremium hatte es in den vergangenen Jahren viele überraschende Abgänge gegeben, was den Konzern jedes Jahr Millionen kostet: Vorzeitig verließen die SAP etwa Vorstandssprecher Bill McDermott und Co-Vorstandssprecherin Jennifer Morgan, die gemeinsam mit Klein nur wenige Monate an der SAP-Spitze stand. Auch Finanzchef Luca Mucic und Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek gingen, obwohl ihre Verträge noch nicht ausgelaufen waren. Hinzu kam der überraschende Abgang des bei der Belegschaft sehr beliebten Deutschland-Personalchefs Cawa Younosi. Ganz zu schweigen von den Irrungen im Aufsichtsrat: Ursprünglich sollte der ehemalige Deloitte-Chef Punit Renjen im Mai Chefkontrolleur des Softwarekonzerns werden. Der eckte jedoch mehrfach an, noch bevor er an die Spitze des Gremiums rückte und wurde kurzfristig durch Pekka Ala-Pietilä ersetzt. Parallel muss SAP den Abgang von Plattner, ihrem Antreiber und letzten Mitgründer, verkraften.

Entsprechend zurückhaltend bewertet Eberhard Schick, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE, die aktuelle Situation. "Wir hoffen, dass die Verkleinerung des SAP-Vorstands einen Schritt in Effizienz, Innovation und Wachstum darstellt. Wir würden es begrüßen, wenn die neuen Strukturen möglichst langfristig stabil bleiben", so der Arbeitnehmervertreter am Dienstag. "Als Betriebsrat wollen wir, dass die Beschäftigten bei SAP Zeit bekommen, um sich auf diese Veränderungen einzustellen."

Tatsächlich ist es um die Stimmung in der Belegschaft gerade nicht zum besten bestellt. Die laufende Restrukturierung, die Einführung eines neuen Bewertungssystems und die Verpflichtung der Belegschaft, künftig nur noch an zwei Tagen pro Woche im Homeoffice zu arbeiten, sorgen seit Wochen für Wirbel. Gestritten wird sogar vor Gericht. Laut der jüngsten Mitarbeiterbefragung vertraut nur noch etwas mehr als jeder zweite Beschäftigte dem Vorstand, ein Minus von zwölf Prozentpunkten gegenüber 2023. Entsprechend senkte der Konzern den Ausblick für den Index, der Zufriedenheit und Engagement der Beschäftigten misst, kürzlich um sechs Prozentpunkte. Der Korridor liegt nun zwischen 70 und 74 Prozent.

Die Personalvorständin Gina Vargiu-Breuer steht also vor einer schwierigen Aufgabe, zumal sie selbst erst seit Februar auf ihrem Posten ist. Laut Klein ist sie derzeit im Dialog mit den Betriebsräten, um die laufenden Initiativen "weiter zu optimieren".

Update: Dienstag, 30. Juli 2024, 18.42 Uhr