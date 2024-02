Von Matthias Kros

Mannheim. 16 Vorruheständler der SAP sind vor dem Arbeitsgericht Mannheim mit ihrer Zahlungsklage gegen den Softwarekonzern gescheitert. Gestritten wurde um eine so genannte Strukturerhöhung, also eine Gehaltserhöhung, die alle Beschäftigten der Walldorfer bislang unabhängig von ihrer jeweiligen Leistung erhalten hatten. In den vergangenen Jahren hatten auch die Vorruheständler diese Strukturerhöhung bekommen.

Nicht so 2023: Überraschend erhielten sie für das vergangene Jahr auf Basis einer abgeschlossenen Betriebsvereinbarung nur die Hälfte der Strukturerhöhung – also 0,74 statt 1,44 Prozent. Auch eine Inflationsprämie, die den aktiven Beschäftigten ausgezahlt wurde, blieb des Vorruheständlern verwehrt. Die Betriebsvereinbarung war das Ergebnis einer eigens einberufenen und aus Vertretern der Geschäftsführung und des Betriebsrats besetzten Einigungsstelle gewesen.

Dagegen waren die Vorruheständler vor das Arbeitsgericht gezogen. Sie hatten unter anderem mit einer von SAP ausgegebenen Informationsbroschüre argumentiert, aus der sich ihrer Ansicht nach ein Anspruch auf die volle Strukturerhöhung ergebe. Dieses sei auch jahrelang so praktiziert worden, es gebe somit eine "betriebliche Übung", hatten sie angeführt. Zudem sei der Softwarekonzern unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung zu der Zahlung verpflichtet.

Vertreter des Unternehmens hatten im Prozess dagegengehalten, dass die Vorruheständler keinerlei Rechtsanspruch auf eine Gehaltserhöhung hätten und die Modalitäten der Gehaltsrunden jedes Jahr zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern neu ausgehandelt würden. Es sei auch legitim, dass SAP bei den Gehaltsrunden aktive Beschäftigte und Vorruheständler ungleich behandele, hatten sie argumentiert. Schließlich lägen ungleiche Sachverhalte vor: Während die aktiven Beschäftigten eine Erhöhung erhielten, die sich auf die Bezahlung künftiger Arbeitsstunden beziehe, würden die Vorruheständler eine Gehaltserhöhung für bereits erbrachte Arbeitsleistungen einfordern.

Dieser Argumentation folgte Arbeitsrichter Ralf Büschler in seinem am Donnerstag verkündeten Urteil. Aus der von SAP zum Thema verbreiteten Informationsbroschüre sei "dem Wortlaut der relevanten Bestimmungen ein Anspruch für die Gruppe der Vorruheständler nicht zu entnehmen", sagte er. Vielmehr verwiesen die Regelungen auf eine jährliche, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu treffende Entscheidung über das "ob" und über die Größenordnung eine Gehaltserhöhung.

Nach Ansicht des Richters können die Forderungen nach der Gehaltserhöhung und der Inflationsprämie auch nicht auf eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gestützt werden. Denn die sich im Vorruhestand befindlichen Kläger seien mit den aktiven Beschäftigten schon deshalb nicht vergleichbar, da sie ihre Arbeitsleistung in einem bereits vergangenen Zeitraum erbracht hätten. "Die von SAP vorgenommene Unterscheidung ist somit rechtmäßig", so Büschler.

Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht. Büschler sagte, dass eine Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg grundsätzlich möglich sei. Zudem sind noch rund 30 weitere Verfahren von Vorruheständlern mit gleichem Inhalt vor anderen Kammern des Arbeitsgerichts Mannheim anhängig. Theoretisch könnten die Richter hier zu anderen Urteilen kommen. Die nächsten Verkündungstermine sind für Ende Februar anberaumt.

Die Betroffenen hatten 2019 eine Vorruhestandsvereinbarung angenommen. Solche Programme hatte der Softwarekonzern in der Vergangenheit mehrfach aufgelegt, um die Belegschaft umzubauen und auf neue Schwerpunkte auszurichten. Im Durchschnitt sei dabei ein mittlerer sechsstelliger Euro-Betrag auf die jeweiligen Arbeitszeitkonten gezahlt worden, hatte es in den Verhandlungen vor Gericht geheißen. Er wird den ausgeschiedenen Beschäftigten bis zum Erreichen des Rentenalters monatlich ausgezahlt.

Für das laufende und kommende Jahre ist die Erhöhung der Gehälter der Vorruheständler nun völlig ungewiss. Denn eine Strukturerhöhung gibt es bei SAP inzwischen überhaupt nicht mehr. Gehaltserhöhungen sollen sich stattdessen ausschließlich an der Leistung der Beschäftigten orientieren. Es erscheint jedoch möglich, dass eine neue Regelung gefunden wird. Denn aktuell plant der Softwarekonzern einen neuerlichen Personalabbau, bei dem auch auf Vorruhestandsregelungen zurückgegriffen werden soll.