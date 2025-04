Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Heidelberg. Der US-Regierung um Präsident Donald Trump reicht es offenbar nicht, dass die amerikanischen Behörden und Unternehmen ihre Diversitätsprogramme stoppen. In einem Brief an mehrere französische Unternehmen, den der "Figaro" veröffentlichte, heißt es nun, dass diese Regelung auch für Dienstleister und Zulieferer der US-Regierung