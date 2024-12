Von Matthias Kros

Walldorf. Die Ekosem-Agrar AG, in Walldorf ansässige Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat ihre Beteiligung wie geplant an eine russische Erwerbergesellschaft verkauft. Die entsprechenden Verträge seien in der vergangenen Woche unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen in Walldorf mit.