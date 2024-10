Von Matthias Kros

Walldorf. Hasso Plattner, Mitgründer und langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender von SAP, hat sich in die Debatte um die neue Homeoffice-Regelung bei dem Softwarekonzern eingeschaltet. "Meine Meinung ist klar: Kernbereiche, insbesondere in der Softwareentwicklung, müssen zusammensitzen, müssen miteinander diskutieren, danach Änderungen machen", sagte er gegenüber dem "Handelsblatt". Das schaffe man nicht nur per Videokonferenz.

Die Homeoffice-Regelung ist bei SAP derzeit ein sehr sensibles Thema. Der Softwarekonzern möchte die eigenen Beschäftigten wieder öfter im Büro sehen und reduzierte im Juni – einseitig, also ohne Zustimmung des Betriebsrats – das mobile Arbeiten auf zwei Tage pro Woche. Vorher hatte die SAP ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitestgehend freigestellt, von wo aus sie arbeiten wollten.

Der Betriebsrat war gegen die umstrittene Änderung sogar vor das Arbeitsgericht Mannheim gezogen und duldet die neue Regelung lediglich. Eine endgültige Lösung versucht derzeit eine Einigungsstelle zu erzielen.

Plattner, der noch bis Mai diesen Jahres den SAP-Aufsichtsrat führte, räumte ein, dass die Homeoffice-Regelungen gerade "das Personalthema Nummer 1" sei – "und eins, das auch bei SAP für Diskussionen sorgt". Er widersprach damit der Geschäftsführung, die vor dem Arbeitsgericht in Mannheim behauptet hatte, dass es bei der Belegschaft "keine Beschwerden" über die neue Regelung gebe.

Der SAP-Mitgründer blickte in dem Interview auch auf seine Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender zurück, während dessen er wegen der zahlreichen Wechsel im Vorstand auch Kritik einstecken musste. "In meiner Zeit als Aufsichtsratschef sind in der Tat viele Vorstände gegangen, da habe ich einen gewissen Ruf bekommen", sagte er. Aber er habe nicht alle Abgänge zu verantworten gehabt.

"Manche haben von sich aus gekündigt, bei anderen war die Trennung wirklich nötig", glaubt er. Das Führungspersonal sei seine Möglichkeit gewesen, Einfluss zu nehmen. "Und mit Christian Klein ist mir das sehr gut gelungen". Plattner hatte Klein im Herbst 2019 zum Vorstandssprecher gemacht.