Von Matthias Kros

Walldorf. An den Vorruhestands- und Freiwilligenprogrammen bei SAP in Deutschland wollen mehr Beschäftigte teilnehmen als von dem Softwarekonzern erwartet. "Aufgrund der Attraktivität beider Programme haben wir erwartungsgemäß ein sehr hohes Interesse verzeichnet", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag der RNZ. Die Frist für eine Teilnahme war am 31. Mai