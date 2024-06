Walldorf. (mk) An den Vorruhestands- und Freiwilligenprogrammen bei SAP in Deutschland wollen mehr Beschäftigte teilnehmen als von dem Softwarekonzern erwartet. "Aufgrund der Attraktivität beider Programme haben wir erwartungsgemäß ein sehr hohes Interesse verzeichnet", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag der RNZ. Die Frist für eine Teilnahme war am 31. Mai abgelaufen.

Genaue Zahlen nannte der Sprecher nicht. Man könne aber "voraussichtlich nicht allen Interessierten ein Angebot machen, da unser Programm auf gegenseitiger Zustimmung beruht". SAP prüfe nun jede Anmeldung gründlich anhand objektiver Kriterien, die im Vorfeld mit dem Betriebsrat abgestimmt worden seien. "Somit schließen wir Geschäftsrisiken aus, die sich zum Beispiel durch den Verlust kritischen Know-hows ergeben könnten". Die Personen, die sich angemeldet hätten, erhielten in der Woche des 17. Juni Bescheid über den Status ihrer Anmeldung.

SAP hatte Anfang des Jahres eine Restrukturierung angekündigt, um das Unternehmen stärker auf Wachstumsfelder wie Künstliche Intelligenz auszurichten. Dabei sollen weltweit 8000 Stellen gestrichen werden. Auf Deutschland sollen angeblich etwa 2600 Arbeitsplätze entfallen. Diese Zahl wurde von SAP allerdings weder bestätigt noch dementiert. Betriebsbedingte Kündigungen sind in Deutschland bei dem Softwarekonzern durch eine gerade verlängerte Betriebsvereinbarung praktisch ausgeschlossen.