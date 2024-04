Von Matthias Kros

Mannheim. Das Arbeitsgericht Mannheim startet einen Versuch, den aufgeflammten Rechtsstreit um die Wahlen der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns SAP zu schlichten. Ein Gütetermin sei für beide Anfechtungsklagen auf den 23. Mai terminiert worden, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch in Mannheim mit (Aktenzeichen 8 BV 7/24