New York (dpa) - Die Verkaufswelle an den US-Märkten ist am Montag weiter gerollt. Vor allem an der zuvor gut gelaufenen Technologiebörse Nasdaq setzte sich die Talfahrt zunächst fort. Dann setzte zumindest vorübergehend eine Erholung ein.

Die Sorgen über eine drohende Rezession in den USA hatten schon zuletzt die zunehmenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September in den