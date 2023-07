Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) will heute verkünden, ob EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren zu Investitionen im Energiebereich vorgehen können. Der erste Zivilsenat in Karlsruhe hat sich drei Fälle angeschaut, in denen Deutschland beziehungsweise die Niederlande infolge geänderter Energiepolitik mit Energieunternehmen aus jeweils anderen

