Biotech-Firma "Affimed" hat Heidelberg verlassen

Von Matthias Kros

Mannheim. Das im Bereich der Krebsforschung tätige biopharmazeutische Unternehmen Affimed hat Heidelberg den Rücken gekehrt und ist nach Mannheim umgezogen. Bereits zum 1. September sei man in die neuen Räumlichkeiten im markanten, ehemaligen ÖVA-Haus am östlichen Mannheimer Stadtausgang eingezogen, bestätigte am Dienstag CEO Adi Hoess gegenüber der RNZ.