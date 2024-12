Heidelberg. (RNZ) Heidelberg Materials baut seine Präsenz in Australien weiter aus: Cement Australia, ein Joint Venture zwischen Heidelberg Materials Australia und Holcim Australia, erwerbe das Zementgeschäft der Buckeridge Group of Companies mit Sitz in Perth, teilte der Baustoffkonzern am Mittwoch in Heidelberg mit.

Die Transaktion umfasst demnach unter anderem ein Zementmahlwerk. "BGC ergänzt und stärkt unser wachsendes Geschäft in Australien", sagte der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Materials, Dominik von Achten, laut Mitteilung. "Mit dem zusätzlichen Know-how rund um innovative Produkte und den zugekauften Geschäftsbereichen erweitern wir unser Angebot an nachhaltigen Anwendungen für unsere Kunden", fügte René Aldach hinzu, im Vorstand verantwortlich für Australien. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Ein Kaufpreis wurde am Mittwoch nicht genannt.