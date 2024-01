Von Thomas Vitzthum, RNZ Berlin

Berlin. Der Schwerlastbegriff "Insolvenz" wabert am Montag durch die Verkaufsräume des KaDeWe in Berlin. Und sieht es nicht sogar schon nach Insolvenz aus? "Final Sale" steht schwarz auf rot auf unzähligen Schildern in den vielen Verkaufsräumen. Selbst in den Schaufensterscheiben verkündet das Kaufhaus den finalen Verkauf. Am Sonntag, als verkaufsoffen war, blieb es gar ganz geschlossen. Dem Vernehmen nach hatte das KaDeWe am Sonntag Inventur. Ausgerechnet.

Die geschlossenen schmiedeeisernen Tore waren für viele am Tag danach bereits ein Fanal. Wie da bekannt wurde, hat das KaDeWe zusammen mit anderen Kaufhäusern der KaDeWe-Group, zu denen der Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg gehören, Insolvenz angemeldet. Hauptproblem seien die hohen Mieten. Die Nachricht schlägt ein in Berlin. Denn es geht um ein Stück Identität der Stadt.

Die Kaufhäuser gehören zum Reich René Benkos. Der österreichische Immobilienmagnat hat sich überhoben, die Baustellen seines Konzerns Signa ruhen seit Wochen. Auch direkt am KaDeWe. Das Projekt No1 Passauer, das eine weitere gute Adresse werden sollte, war bis zum vierten Stock gediehen. Montagnachmittag ist nur ein Bauarbeiter zu sehen; er schafft Teile eines Baugerüsts aus dem Inneren nach draußen. Eine Bauruine in Bestlage. Gilt das bald auch für das KaDeWe nebenan? Benko hatte große Pläne, wollte die komplette Dachpartie umgestalten lassen und das bekannte fächerartige Fenster opfern. Damit wurde zum Glück noch nicht begonnen.

Kaufhaus des Westens – was heute wie ein Relikt der Teilungsjahre Berlins klingt, war bereits zur Eröffnung 1907 der offizielle Name. Das Wort "Westen" hatte einen guten Klang. Denn im Westen der Stadt wohnten die Reichen, die Noblen, die Wohlerzogenen, die, die sich die Finger nicht schmutzig zu machen brauchten. Der berühmte Literat Alfred Kerr hat zwischen 1897 und 1922 in seinen "Briefen aus der Reichshauptstadt" für die "Breslauer Zeitung" nur dem Berlin, das vom äußeren Westen mit seinem Villen bis zur Mitte der Stadt mit dem Alexanderplatz reicht, seine Aufmerksamkeit gewidmet. Das erwarteten seine Leser. Zu den heute so bekannten Bezirken Prenzlauer Berg, Friedrichshain oder Neukölln ist auf den 3000 Seiten nur eine einzige Episode zu finden. Hier lebten die Arbeiter.

Für die Westler also errichtete der Kaufmann Adolf Jandorf das KaDeWe. Exquisit sollte es sein, von Anfang an. Unbedingt unbezahlbar für die meisten. Hier berührt die Geschichte des KaDeWe die des Oberpollinger in München. Am KaDeWe war auch das Hamburger Unternehmen Emden Söhne beteiligt. Es ließ den Oberpollinger zwei Jahre zuvor errichten. Große Kaufhäuser waren nun nach den Bahnhöfen die neuen Kathedralen der Moderne. Auf dem Dachfirst des Oberpollinger ist noch heute ein Schiff zu sehen. Völlig unmünchnerisch, aber eben Symbol für die Hamburger Firma. In Berlin segelt das gleiche Schiff auf einer Plakette am Eingang des KaDeWe.

München holte den besseren Architekten. Max Littmann war ein visionärer Theaterbaumeister. Auch der Oberpollinger inszeniert sich. Mit seiner dreischiffigen Anlage bildet er hinter dem Karlstor einen rhythmisierten Auftakt zur Neuhauser Straße. 2023 frequentierten laut dem Dienstleister Hystreet 28,62 Millionen Besucher die Straße. Deutschland-Rekord. Ohne den Ozeandampfer Oberpollinger sähe das wohl anders aus.

In Berlin war das KaDeWe auch zuerst da; erst mit ihm wurde aus Tauentzien und Kudamm eine Shopping-Meile. Seine Architektur war elegant und wuchtig, nach Verlusten im Krieg heute nur noch wuchtig. Der Verlust der Traditionshäuser wäre mehr als ideell, die Straßenzüge verlören einen Hauptgrund hinzugehen.

Dabei verschieben sich die Interessen, von Mode hin zum Essen. Während in den unteren Etagen des KaDeWe Türsteher darüber wachen, dass nicht jeder bei Louis Vuitton reinrauscht, wird unter dem Dach geschlemmt. Die Lebensmittelabteilung ist es, weshalb viele kommen. Am Montag ist auch ein in Berlin sehr bekanntes Gesicht darunter. Von der Sektion für "Wein" kommend, hält Klaus Wowereit kurz an der Kühltheke an. Den ehemaligen Regierenden Bürgermeister zog es irgendwie ins KaDeWe an dem Tag, an dem die Insolvenz-Nachricht die Runde macht. "Ich habe noch einen Gutschein", sagt er lachend.

Es bedrücke ihn, dass "nun etwas drüber liegt", über diesem Haus. "Die Unsicherheit ist das schlimmste. Hoffentlich endet sie schnell." Wowereit mutmaßt, dass die thailändische Central Group, die den Großteil der Anteile hält, auch den Rest übernimmt und so den Fortbestand sichert. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hält das KaDeWe für eine "Preziose", es werde nicht nur einen Interessenten geben. Womöglich gehen die großen Häuser in Berlin und München bald wieder eigene Wege.

Keiner hat die richtige Idee

Laut Wowereit brauche es aber vor allem eine Antwort auf eine spezielle Frage: "Was ist eigentlich das Kaufhaus der Zukunft? Da hat doch keiner eine richtige Idee. Früher konnte man im KaDeWe sogar noch eine Waschmaschine kaufen." Wowereit spielt auf eine Zeit nach dem Krieg an, als das Haus populär, aber eher am täglichen Bedarf ausgerichtet war. 180.000 Menschen wollten am Wiedereröffnungstag 1950 rein. Würstchen und Fett waren die Renner. So viel war erst am 10. November 1989 wieder los, als die Ost-Berliner nach dem Mauerfall oft nur ein Ziel kannten: das KaDeWe.

In den letzten Jahren wurde das Luxussegment wieder gestärkt. Als Wowereit noch regierte, übernahm der Investor Nicolas Berggruen das KaDeWe. "KaDeWe" sei eines der ersten Worte gewesen, die er auf Deutsch sagen konnte. Allerdings verstand Berggruen viel vom Kaufen und wenig vom Verkaufen. "Auch Benko war in erster Linie an der Immobilie interessiert", gibt Wowereit zu bedenken. Es reicht eben nicht, einfach nur ein Kaufhaus zu kaufen.

Klaus Wowereit aber ist zuversichtlich. Seinen Gutschein löst er deshalb auch heute nicht ein. "Das KaDeWe", sagt er, "ist nicht tot zu kriegen."