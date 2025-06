Wiesbaden (dpa) - Der späte Ostertermin hat dem Deutschland-Tourismus im April ein deutliches Plus beschert. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten in dem Monat 41 Millionen Übernachtungen. Das waren 11 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damals lag ein großer Teil der Osterferien bereits im März, was entsprechend auch zu niedrigeren Übernachtungszahlen im März dieses Jahres geführt hatte.

Inlandsgäste buchen deutlich mehr Übernachtungen

Im April nahm vor allem die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland zu, und zwar um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 34,4 Millionen. Deutlich schwächer stieg die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland: Sie buchten 6,6 Millionen Übernachtungen und damit 4,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres lag die Zahl der Übernachtungen mit 125,6 Millionen etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums im Rekordjahr 2024, wie die Statistiker erklärten. Auch hier zeigten sich unterschiedliche Entwicklungen bei In- und Auslandstouristen: Während die Zahl der von inländischen Gästen gebuchten Übernachtungen um 0,1 Prozent auf 104,4 Millionen zunahm, gab die Übernachtungszahl ausländischer Gäste um 0,7 Prozent auf 21,2 Millionen nach.