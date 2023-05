EILMELDUNG 17:23 Uhr

Haftbefehl wegen versuchten Mordes nach Explosion erlassen

Nach der Explosion in Ratingen ist gegen den Verdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen worden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Düsseldorf bekannt. Die Tat sei heimtückisch gewesen und mit gemeingefährlichen Mitteln verübt worden.