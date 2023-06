Berlin (dpa) - Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ist auch am fünften Verhandlungstag in Folge kein Abschluss erzielt worden. Die gute Nachricht für Reisende: In den kommenden Tagen drohen zumindest bei dem bundeseigenen Konzern keine Warnstreiks.

Die DB und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben sich darauf verständigt, ihre Verhandlungen in der kommenden Woche