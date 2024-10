Von Sarah Eiselt

Region. Wenige Stunden dauert es noch, dann sind auch in diesem Jahr wieder unzählige Kinderstimmen zu hören. "Süßes oder Saures" wird an den Haustüren erklingen, bunt- und gruselig-verkleidete Kinder ziehen durch die Straßen und bitten um Süßigkeiten. Halloween wird in Deutschland immer populärer – und für den Einzelhandel umso lukrativer.