Von Matthias Kros

Mannheim. Die in der Region stark vertretene Metall- und Elektroindustrie stellt sich auf schwere Zeiten ein. Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwarten im laufenden Jahr sinkende Aufträge. Das geht aus der am Donnerstag in Mannheim präsentierten regelmäßigen Konjunkturumfrage der Bezirksgruppe Rhein-Neckar Odenwald von Südwestmetall hervor. Schon im