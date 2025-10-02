Donnerstag, 02. Oktober 2025

zurück
Plus Strategie

Kriegt die BASF allmählich die Kurve?

Zum Kapitalmarkttag sprach Vorstandschef Kamieth von "guten Fortschritte" und bestätigte die Gewinnziele des Unternehmens. Gespart werden soll auch in China.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 18:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
BASF-Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth. Foto: BASF

Von Matthias Kros

Antwerpen. Der unter der weltweiten Nachfrageschwäche und sinkenden Preisen leidende Chemiekonzern BASF scheint allmählich die Kurve zu kriegen. "Wir machen gute Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie und sind zuversichtlich, unsere finanziellen Ziele für 2028 zu erreichen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.