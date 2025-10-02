Von Matthias Kros

Antwerpen. Der unter der weltweiten Nachfrageschwäche und sinkenden Preisen leidende Chemiekonzern BASF scheint allmählich die Kurve zu kriegen. "Wir machen gute Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie und sind zuversichtlich, unsere finanziellen Ziele für 2028 zu erreichen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens