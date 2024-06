Von Barbara Klauß

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat einen neuen Personalchef für Deutschland gefunden: Am 1. November übernimmt Daniel Müller den Posten, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag bestätigte. Müller folgt auf Cawa Younosi, der als "HR-Punk" bundesweit bekannt war und den Konzern im vergangenen Oktober überraschend und offenbar nicht einvernehmlich verlassen hatte.

Daniel Müller kommt von Siemens, wo er seinem LinkedIn-Profil zufolge sein gesamtes bisheriges Berufsleben verbracht hat. Dort ist Müller demnach seit 2019 "Global HR Business Partner" – fungiert also als Schnittstelle zwischen dem Personalwesen (englisch Human Resources) und der Geschäftsführung. Zu den Aufgaben eines "Global HR Business Partners" gehören die strategische Steuerung von Personalprozessen (etwa Personalbeschaffung), die Mitarbeiterentwicklung sowie Change-Prozesse in diesem Bereich. Außerdem das "Employer Branding": Der Global HR Business Partner soll also die Unternehmenskultur mit Leben füllen und nach außen tragen.

Der künftige Personalchef Deutschland bei SAP hat von 1994 an Rechtswissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg studiert, später wechselte er nach Sydney. Abgesehen davon ist seinen Profilen in sozialen Netzwerken nicht viel zu entnehmen.

Ein deutlicher Kontrast zu seinem Vorgänger Cawa Younosi. Der hatte sich regelmäßig zu Personalthemen zu Wort gemeldet und war von einem Personalmagazin zum "HR Influencer Nummer 1" gekürt sowie in die Liste der "40 führenden HR-Köpfe" aufgenommen worden. Mehr als 100.000 Menschen folgen ihm bei LinkedIn.

Immer wieder ließ Younosi mit progressiver Personalarbeit aufhorchen. So verkündete er etwa 2018, die SAP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland könnten künftig weitgehend frei entscheiden, von wo aus sie ihre Arbeit erledigen wollten. Sie könnten ganz normal ins Büro kommen – oder auch, in Abstimmung mit den Vorgesetzten, von zu Hause, vom Café oder vom Schwimmbad aus arbeiten. Eine Freiheit, die das Management des Konzerns gerade einzuschränken versucht.

Im Januar hatte SAP-Chef Christian Klein angekündigt, er wolle die Beschäftigten verpflichten, an drei Tagen in der Woche ins Büro zu kommen – zum Unmut etlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegen eine entsprechende Anordnung hat der Betriebsrat der SAP SE inzwischen einen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung vor dem Arbeitsgericht in Mannheim gestellt.

Zudem war Younosi mit der Idee vorgeprescht, Väter in Deutschland nach der Geburt ihres Kindes sechs Wochen lang bezahlt freizustellen. Eine Idee, die SAP nach Younosis Ausscheiden sehr kurzfristig wieder kassiert hat.

Insgesamt herrscht derzeit Unruhe in der Belegschaft von Europas größtem Softwarekonzern – auch wegen des umfassenden Umbaus, in dem SAP gerade steckt. Im Zuge der Neuausrichtung Richtung Cloud und Künstliche Intelligenz strukturiert das Management kräftig um. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden das Unternehmen verlassen. Weltweit streicht SAP rund 8000 Stellen. In Deutschland sollten um die 2600 Menschen über Vorruhestands- und Abfindungsprogramme gehen. Berichten zufolge haben sich hierzulande jedoch etwa 5300 Beschäftigte auf die Angebote beworben.

Unruhige Zeiten also für Personaler bei SAP. Zumal es auch an der Spitze einen Wechsel gab: Im Februar wurde Gina Vargiu-Breuer Personalvorständin und Arbeitsdirektorin des Softwarekonzerns. Sie kam von Siemens Energy, wo sie nach der Abspaltung von Siemens als "Global Head of HR" den Personalbereich aufgebaut hatte. Zuvor war sie bei Siemens.