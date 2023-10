Mannheim. (mk) Das noch junge Mannheimer Unternehmen Osapiens, das Software zur Überwachung von Lieferketten entwickelt, hat sich 25 Millionen Euro an frischem Wagniskapital verschafft.

Geldgeber ist die Münchner Investment-Holding Armira Growth, die sich dadurch einem Minderheitsanteil an den Mannheimern sichert, teilte Osapiens am Mittwoch in einer Presseinformation mit. Der Deal biete die Möglichkeit, das bisherige Wachstum konsequent fortzusetzen und aus dem 2018 gegründeten Unternehmen "einen globalen Tech-Champion zu machen". Osapiens bezeichnet sich selbst als so genanntes Scale-up: Solche Unternehmen haben – anders als Start-ups – bereits bewiesen, dass ihre Idee einer starken Marktnachfrage entspricht. Die Mannheimer beschäftigten über 200 Mitarbeiter und betreuen über 1000 Kunden. Man sei "mit hohem Tempo auf dem Weg zum globalen Marktführer", heißt es.