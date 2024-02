Von Matthias Kros

Mannheim. Der Schweizer Pharmakonzern Roche stärkt sein Geschäft in Deutschland und damit auch in Mannheim. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr Investitionsprojekte an den deutschen Standorten im Wert von mehr als 1,4 Milliarden Euro umgesetzt oder auf den Weg gebracht. "Dabei wurden allein 640 Millionen Euro in den Ausbau der