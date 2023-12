Von Matthias Kros

Hockenheim. Der finnische Edelstahlkonzern Outokumpu mit Deutschland-Zentrale in Krefeld plant, sein Stahlservice Center in Hockenheim bis spätestens Ende Juni 2024 komplett zu schließen. Angesichts eines schwächeren Marktumfelds sei es erforderlich, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu sichern, teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Die in Hockenheim erbrachten Tätigkeiten sollten an andere Standorte verlagert werden. Nach Angaben der IG Metall Mannheim sind von der Maßnahme in Hockenheim etwa 60 Arbeitsplätze bedroht.

Outokumpu nennt in der Pressemitteilung 200 Stellen, die in Deutschland insgesamt von den Umstrukturierungen betroffen seien. Man beabsichtige, umgehend Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern in Deutschland aufzunehmen. "Outokumpu wird sich bestmöglich dafür einsetzen, innerhalb und außerhalb des Konzerns nach Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter in Dahlerbrück und Hockenheim zu suchen und gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern einen Sozialplan zu vereinbaren", so Thomas Anstots, President Geschäftsbereichs Advanced Materials.

Die IG Metall Mannheim zeigte sich am Donnerstag entsetzt und sprach von "Schocknachrichten zur Adventszeit". "Das ist ein vergiftetes Weihnachtsgeschenk!", schimpfte Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim, der Pressemitteilung zufolge. "Wir sind sehr irritiert und wütend über diese plötzliche Unternehmensentscheidung, die uns per Pressemitteilung ereilt hat", so der Gewerkschaftsvertreter. Bis zuletzt habe man zuversichtliche Aussichten des Standortes für 2024 gehört. Der Outukumpu-Konzern habe gute Ergebnisse vermeldet und stehe schuldenfrei da. Der Standort Hockenheim sei ein sehr flexibler und erfolgreicher Teil der Nirosta-Sparte. Erst vor einem knappen Jahr seien mehr als eine Million Euro in Maschinenausrüstungen vor Ort investiert worden.

"Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Beschäftigten des Standorts Hockenheim einzig und allein den Interessen des Kapitalmarktes zum Opfer fallen sollen", kritisierte Hahl und kündigte Widerstand an. "Wenn das die verantwortlichen Manager unter "Transformation der Industrie" verstehen, dann werden sie auf den entschlossenen Widerstand von IG Metall, Belegschaften und der Gesellschaft stoßen."