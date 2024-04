Von Barbara Klauß



Walldorf. Auch wenn nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres ein Minus unter dem Stich stand – SAP-Chef Christian Klein zeigte sich am Montagabend zufrieden: Von einem "großartigen Start in das Jahr 2024" sprach der Vorstandsvorsitzende des Softwarekonzerns mit Blick auf die Zahlen, die am späten Abend nach US-Börsenschluss vorgelegt worden waren. Und auch die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote