Mannheim. (mk) Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) begrüßt den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz, den Preis für das Deutschlandticket auf 58 Euro zu erhöhen. Man sehe darin einen wichtigen und notwendigen Schritt, um die Finanzierung des Tickets dauerhaft zu sichern und in der Branche ein Mindestmaß an Planungssicherheit zu gewährleisten, teilte der VRN am Dienstag auf Anfrage mit.

Die Verkehrsministerkonferenz hatte am Montag entschieden, dass das derzeit 49 Euro teure Deutschlandticket ab 2025 58 Euro pro Monat kosten soll. "Das Deutschlandticket bleibt auch mit dem neuen Preis ein sehr günstiges Mobilitätsangebot für unsere Fahrgäste", sagte VRN-Geschäftsführer Michael Winnes. Allerdings wäre es für den VRN und seine Kunden angenehmer gewesen, die Politik hätte den Preis in kleineren Schritten schon früher an die steigenden Kosten angepasst.

Kritik kam am Dienstag auch von der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele: "Viele Menschen, die Grundrente oder Bürgergeld beziehen, werden sich das Deutschlandlandticket für 58 Euro nicht leisten können. Es ist Zeit, endlich einen Sozialtarif von 29 Euro einzuführen", forderte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, sprach sogar von einer "Hiobsbotschaft für Millionen von Nutzer".

"Natürlich wirkt sich jede Preisanpassung auf die Nachfrage eines Tickets aus", räumte auch Winnes vom VRN ein. Doch angesichts des weiterhin sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses rechne man nicht mit einem deutlichen Rückgang der Kundenzahlen.

Der Geschäftsführer erinnerte dabei daran, dass auch 58 Euro für die deutschlandweite Flatrate immer noch deutlich weniger sei als der Preis des alten Rhein-Neckar-Tickets, das darüber hinaus "nur" im Verbundgebiet gültig gewesen sei.