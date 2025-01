Von Barbara Klauß

Heidelberg. In Heidelberg sind im vergangenen Jahr so viele Start-ups entstanden wie in keiner anderen deutschen Stadt – zumindest gemessen an der Einwohnerzahl. 13,5 Gründungen kamen hier auf 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Bundesverbands Deutsche Start-ups hervorgeht. Damit schiebt sich die Stadt im Ranking des Verbands auf Platz eins – und