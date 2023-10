Bestattungsbranche wird immer weiblicher

Geislingen an der Steige/Düsseldorf. (dpa) Immer mehr Frauen lassen sich in Deutschland zur Bestatterin ausbilden. "Der Nachwuchs im Bestattungshandwerk ist voller Frauenpower", sagte Stephan Neuser, Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter in Düsseldorf. Nach Angaben des Branchenverbandes waren im vergangenen Jahr 56 Prozent der Auszubildenden, die ihren Abschluss als

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote