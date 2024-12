Mannheim. (mk) Bei den von Warnstreiks begleiteten Tarifverhandlungen im Grosskraftwerk Mannheim (GKM) ist eine Einigung geglückt. Das teilte das Kohlekraftwerk am Donnerstag in Mannheim mit. Demnach werden die Löhne der gut 500 Beschäftigten in drei Stufen um jeweils drei Prozent angehoben. Verhandelt hatten Verdi und der Arbeitgeberverband der Elektrizitätswerke Baden-Württemberg.

Update: Donnerstag, 5. Dezember 2024, 17.28 Uhr

Warnstreiks am Großkraftwerk Mannheim vorzeitig beendet

Mannheim. (mk) Der von der Gewerkschaft Verdi initiierte Warnstreik am Großkraftwerk Mannheim (GKM) ist vorzeitig beendet worden. Grund seien die am Mittwoch fortgesetzten Sondierungsgespräche, teilte die Geschäftsführung des größten deutschen Steinkohlekraftwerks mit.

Derzeit laufen die Vergütungstarifverhandlungen für die gut 500 Beschäftigten des GKM zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband der Elektrizitätswerke Baden-Württemberg. Die Warnstreiks, die am Montag begonnen hatten, sollten eigentlich noch bis zum Freitag weiterlaufen.

"Wir begrüßen ausdrücklich das Ende der Warnstreiks", so das GKM am Mittwoch. Man sei "sehr zuversichtlich", beim nächsten Verhandlungstermin am 5. Dezember "eine finale Einigung erreichen zu können, die wirtschaftlich tragbar ist und Planungssicherheit für das GKM und seine Belegschaft bietet".