Mannheim. (mk) Der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie AG, Georg Müller, wird sein Mandat zum Jahresende 2024 auf eigenen Wunsch vorzeitig beenden.

Er mache damit von einer Möglichkeit Gebrauch, die ihm der Aufsichtsrat bei der letzten Bestellung Anfang 2023 eingeräumt habe, teilte die MVV am Montag in Mannheim mit. Müller steht seit 2009 an der Spitze der MVV und hat sie seither