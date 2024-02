Mannheim. (mk) Nach dem Hackerangriff auf das Rechenzentrum des eigenen IT-Dienstleisters gibt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald eine vorsichtige Entwarnung. Zwar gehe der IT-Dienstleister zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, "dass Dritte sich unerlaubt Zutritt zu seinem System verschafft haben", teilte die Handwerkskammer am Mittwoch auf Anfrage mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand sei der Angriff allerdings frühzeitig gestoppt worden und es habe zu keinem Zeitpunkt verschlüsselte Daten in Form einer sogenannten Ransomware-Attacke gegeben. Weitere Details wollte eine Sprecherin aufgrund der laufenden forensischen Analysen und Ermittlungen der Behörden nicht sagen.

Die Handwerkskammer hatte Anfang Januar mitgeteilt, dass es einen Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum des eigenen IT-Dienstleisters gegeben habe. Daraufhin seien alle Systeme vom Netz genommen und die Netzwerkverbindungen zur Handwerkskammer getrennt worden.

Seither sind die Internetseite der Handwerkskammer und auch verschiedene damit verbundene Services nicht erreichbar. Da ein Datenabfluss nicht ausgeschlossen werden konnte, war auch der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg informiert worden. Ein Sprecher der Behörde hatte die entsprechende Meldung über einen Sicherheitsvorfall bestätigt.

Gegenwärtig würden die aus Sicherheitsgründen vorübergehend getrennten Systeme schrittweise wieder mit dem Internet verbunden, teilte die Handwerkskammer weiter mit. Wann genau der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sagte die Sprecherin nicht. Der IT-Dienstleister habe mitgeteilt, dass er ein führendes Unternehmen für Cybersicherheitslösungen beauftragt habe, das ihn aktuell bei der schrittweisen Wiederinbetriebnahme professionell unterstütze.

Hackerangriffe kommen in der Wirtschaft immer öfter vor. Für mehr Schutz dagegen werden Unternehmen und Behörden in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich erstmals über zehn Milliarden Euro für die IT-Sicherheit ausgegeben. Wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch mitteilte, wäre das ein Plus von 13,1 Prozent.

Im internationalen Vergleich würde der Markt in Deutschland damit überdurchschnittlich stark wachsen. Für Deutschland prognostizierte Bitkom Investitionen in Höhe von 10,5 Milliarden Euro. Die Ausgaben im Rest Europas werden demnach um 12,3 Prozent auf 46 Milliarden Euro steigen; im Rest der Welt könnte am Ende des Jahres ein Plus von 11,4 Prozent auf 164,8 Milliarden Euro stehen.