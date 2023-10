Hafen punktet mit dem Container-Umschlag

Von Gaby Booth

Mannheim. Mit der Eröffnung des bundesweit ersten Containerterminals im Jahr 1968 hatte der Mannheimer Hafen die Nase vorne. Er war der erste Binnenhafen, der sich diese Investition leistete. Die Containerumschlaganlage am Südende des Mühlauhafens mit dem starken Kran "Titan" wurde damals in der Fachwelt noch belächelt. Kaum jemand glaubte an eine Zukunft des