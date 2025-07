Von Matthias Kros

Mannheim. Die Finanzaufsicht BaFin hat Mängel in der Organisation des Kreditgeschäfts der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Mannheim festgestellt. Die Behörde verlangt von der Bank daher, weitere Eigenmittel vorzuhalten – zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen. Das teilte die BaFin am Freitag mit.

Eine im Jahr 2024 durchgeführte Sonderprüfung hätte ergeben,