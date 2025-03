Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Mit einem Bündel an Maßnahmen will der neue Konzernchef Markus Kamieth die schwächelnde BASF wieder in die Erfolgsspur zurückbringen. Besonders im Blick haben er und Standortleiterin Katja Scharpwinkel das zuletzt defizitäre Stammwerk. Eigene Analysen hätten ergeben, dass 22 Prozent der 160 Chemieanlagen in Ludwigshafen strukturell unterausgelastet oder