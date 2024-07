Ludwigshafen. (mk) Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF spürt die sinkende Nachfrage nach Elektroautos. Das Unternehmen, das Kathodenmaterialien für E-Auto-Batterien herstellt, stelle weitere Investitionen in diesem Bereich auf den Prüfstand, berichtete die Wirtschaftswoche am Donnerstag.

"Zukünftige Investitionen werden im aktuellen Marktumfeld kritischer geprüft und neu bewertet", teilte BASF auf Anfrage des Magazins mit. Das Geschäft mit Batteriematerialien bleibe aber eine wichtige Wachstumschance.

BASF hatte zuletzt bereits zwei Pläne in diesem Bereich auf Eis gelegt, zum einen Investitionen in Lithium-Bergbau-Anlagen in Chile und zum anderen eine Nickel-Kobalt-Raffinerie in Indonesien. Die Rohstoffe hätten jeweils in Batterien für Elektroautos zum Einsatz kommen sollen.