Ludwigshafen. (mk) Der Chemiekonzern BASF will künftig Produkte vom Markt nehmen, die "ein deutliches Defizit" bei ihrem Beitrag zu Nachhaltigkeit aufweisen. Das teilte das Unternehmen bei seiner diesjährigen Forschungspressekonferenz am Freitag in Ludwigshafen mit. Basis dafür sei ein internes Prüfverfahren, dem das Produktportfolio seit diesem Jahr kontinuierlich unterzogen werden solle, erklärte Melanie Maas-Brunner, Vorstandsmitglied und Technologiechefin bei BASF.

In der Jahresbilanz, die Ende Februar 2024 veröffentlicht wird, wollen die Ludwigshafener den Konzernumsatz in fünf Nachhaltigkeitsklassen aufschlüsseln: Pioneer, Contributor, Standard, Monitored und Challenged. Produkte aus der Kategorie Challenged werde man spätestens nach fünf Jahren vom Markt nehmen, erklärte Maas-Brunner. Auf diese Weise wolle die BASF ihre Kunden "auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen".

Maas-Brunner betonte bei der Pressekonferenz die Bedeutung von Innovationen für den Chemiekonzern. Mit Produkten, die in den vergangenen fünf Jahren aus der Forschung und Entwicklung (F&E) auf den Markt gekommen seien, habe das Unternehmen den Umsatz in den vergangenen Jahren stetig steigern können und 2022 rund 12 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Die Innovationskraft zeige sich außerdem in den über 1000 Patentanmeldungen im vergangenen Jahr, womit BASF wieder zur Spitzengruppe der Branche gehört. "Besonders freut mich, dass 40 Prozent dieser Patente auf Erfindungen mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit entfielen und weitere 20 Prozent auf Themen rund um die Digitalisierung", sagte Maas-Brunner, die auch Arbeitsdirektorin bei BASF ist. Weltweit beschäftigte der Chemiekonzern im Bereich F&E rund 10.000 Menschen.

Beispielhaft nannte Maas-Brunner ein Forschungsprojekt, bei dem die BASF Materialien entwickelt, die die Effizienz der Wasserelektrolyse deutlich verbessern sollen. Die Wasserelektrolyse stellt den für die Transformation der Chemiebranche unverzichtbaren CO2-freien Wasserstoff her.

Für seine Erzeugung hatte die BASF erst vor kurzem eine gemeinsamen Förderzusage über rund 124 Millionen Euro des Bundeswirtschaftsministeriums und des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Die Inbetriebnahme der Wasserelektrolyse planen BASF und Siemens Energy im Jahr 2025. Betrieben mit Strom aus erneuerbaren Energien, soll die Anlage CO2-freien Wasserstoff erzeugen und damit die Treibhausgasemissionen am Standort in Ludwigshafen um jährlich bis zu 72.000 Tonnen senken.