Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener BASF ist der Erzeugung von CO₂-freiem Wasserstoff ein gutes Stück nähergekommen: Der weltgrößte Chemiekonzern erhielt eine Förderzusage des Bundeswirtschaftsministeriums und des Landes Rheinland-Pfalz. Beide Bund und Land unterstützen das Projekt der BASF mit bis zu 124,3 Millionen Euro, davon kommen bis zu 37,3 Millionen Euro vom Land. Am Donnerstag übergab die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne), im Beisein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Ludwigshafen den entsprechenden Bescheid an BASF-Vorständin und Standortleiterin Melanie Maas-Brunner. "Die jetzige Förderzusage zeigt: Politik und Wirtschaft gestalten gemeinsam die Energietransformation der Industrie", erklärte sie laut Mitteilung.

In Kooperation mit dem Elektro- und Energietechnikhersteller Siemens Energy errichtet die BASF eine Wasserelektrolyse am Standort Ludwigshafen (das sogenannte Hy4Chem-EI-Projekt) Dieses Projekt gehe nun in die nächste Bauphase, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Demnach ist der PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von 54 Megawatt und einer Kapazität von bis zu 8000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr nach Fertigstellung einer der größten seiner Art in Deutschland sein. Betrieben werden soll die Anlage mit Strom aus erneuerbaren Energien, so CO₂-freien Wasserstoff erzeugen und damit die Treibhausgasemissionen am Standort um jährlich bis zu 72 000 Tonnen senken.

Der Chemiekonzern gehört zu den größten Verursachern des klimaschädlichen Kohlendioxids. Rund ein Prozent der CO₂-Emissionen in Deutschland entstehen allein im Werk in Ludwigshafen. Doch hat BASF-Chef Martin Brudermüller Nachhaltigkeitsziele gesetzt, die er als ehrgeizig bezeichnet. Bis 2030 will der Konzern seine weltweiten Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 um 25 Prozent senken, bis 2050 netto null Emissionen erreichen. Das bedeutet, dass jene Mengen CO₂, die am Ende nicht vermieden werden können, als Rohstoffe verwendet oder gespeichert werden.

Um das Ziel zu erreichen, gebe es keine "silver bullet", also nicht eine oder zwei Maßnahmen, die man an allen Standorten umsetzen könne, erklärte Brudermüller kürzlich der "NZZ". Die Herausforderung ist groß, weil die Chemieindustrie nicht nur sehr energieintensiv ist, sondern Erdölderivate und Erdgas auch als Rohstoffe benötigt. Um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, setzt der Konzern deshalb an vielen Stellen an – eben auch bei der Erzeugung von CO₂-freiem Wasserstoff.

Die Inbetriebnahme der Wasserelektrolyse planen BASF und Siemens Energy im Jahr 2025. Den produzierten Wasserstoff wird BASF überwiegend als Rohstoff zur Herstellung von Produkten mit reduziertem CO₂-Fußabdruck einsetzen. Darüber hinaus wird das Unternehmen Wasserstoff für die Mobilität in der Metropolregion-Rhein-Neckar bereitstellen, um den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft in der Region zu unterstützen.

BASF-Vorständin Maas-Brunner betonte, die chemische Industrie benötige Wasserstoff mit niedrigem CO₂-Fußabdruck vor allem als Rohstoff. "Auch als Energieträger wird er für BASF langfristig an Bedeutung gewinnen." Die Förderzusage sei "ein Meilenstein auf dem Weg zu Netto-Null-CO2-Emissionen und gleichzeitig ein Signal für die Leistungsfähigkeit des Standorts Ludwigshafen".

"Ich freue mich sehr, heute den Förderbescheid für dieses Vorreiterprojekt in der Dekarbonisierung der Chemieindustrie zu übergeben", erklärte Staatssekretärin Brantner. "Als bislang größtes Projekt dieser Art an einem Chemiestandort ist es ein Vorreiter zur Erreichung unserer Klimaziele." Deutsche Unternehmen zeigten so, wie die Wasserstoffwirtschaft Realität werden könne und dass CO₂-Neutralität und Zukunftsfähigkeit Hand in Hand gingen.

Update: Donnerstag, 23. November 2023, 19.45 Uhr

Förderzusage an BASF zur Erzeugung von CO₂-freiem Wasserstoff

