Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat BASF-Chef Markus Kamieth die Politik auf nationaler und europäischer Ebene gelobt und vor gefährlicher negativer Stimmungsmache gewarnt. "Ja, wir haben in Europa und Deutschland Probleme", sagte der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns in einem am Mittwoch in sozialen Medien verbreitenden