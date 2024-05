Frankfurt/Main (dpa) - Die Auftragsflaute in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie hat sich im März nochmals verschärft. Mit Minus 17,8 Prozent fiel der Rückgang der Neubestellungen in dem Monat so hoch aus wie seit fast vier Jahren nicht, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte.

Im gesamten ersten Quartal verbuchten die Unternehmen 13,5 Prozent weniger neue Aufträge