Samstag, 27. September 2025

Heidelberg Materials weist UNO-Vorwurf zu Nahal Raba zurück

Die Konzerntochter Hanson Israel betreibt laut Unternehmensangaben keine Anlagen in besetzten palästinensischen Gebieten und hält den Standort Nahal Raba geschlossen.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Heidelberg Materials. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Genf/Heidelberg. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat die Darstellung der UNO zurückgewiesen, in israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten tätig zu sein. Die Tochtergesellschaft des Konzerns Hanson Israel betreibe keine Anlagen in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ostjerusalem, teilte ein Konzernsprecher

