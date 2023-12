EILMELDUNG 23:51 Uhr

EU-Einigung: Künstliche Intelligenz soll stärker geregelt werden

Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sollen in der EU künftig strengere Regeln gelten. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten verständigten sich am Freitagabend in Brüssel nach langen Verhandlungen auf ein entsprechendes Gesetz.