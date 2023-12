Walldorf. (mk) Der amerikanische Finanzinvestor Blackstone hat wieder ein selbstironisches Weihnachtsvideo veröffentlicht, in dem nahezu alle Führungskräfte mitmachen. In diesem Jahr ist auch die frühere SAP-Co-Chefin Jennifer Morgan dabei, die in einer weißen Pelzjacke tanzt und singt.

Morgan war 2020 wenige Monate nach ihrem unglücklichen Ausscheiden bei SAP zu Blackstone gewechselt. Dort ist sie aktuell Global Head of Portfolio Operations. Blackstone ist einer der größten Private-Equity-Investoren der Welt und verwaltete zuletzt mehr als 1000 Milliarden Dollar.