Region. (RNZ) Es hat mächtig rumort 2024 bei den großen Firmen in unserer Region: Die Situation bei Heideldruck, Streit um Homeoffice oder Abfindungen bei SAP oder der Stellenabbau bei BASF – wir blicken zurück auf die Baustellen und Weiteres, das dieses Jahr Schlagzeilen machte.

Heideldruck

> Es brodelt bei Heidelberger Druckmaschinen: Das schrieben wir im März. Denn bei der Firma mehrten sich die schlechten Nachrichten. Aufträge blieben aus, seit Anfang des Jahres gab es Kurzarbeit, die Aktie drohte an der Börse zu einem unbedeutenden "Pennystock" zu verkommen. Entsprechend schlecht war die Stimmung im Konzern

> Es drohte eine weitere Zuspitzung der Lage: Und es wurde nicht besser – kurz vor der Betriebsversammlung im April war die Stimmung auf dem Tiefpunkt. "Was die Beschäftigten am meisten vermissen, ist eine echte Zukunftsstrategie", hieß es.

Im Juli übernimmt Jürgen Otto (links) den Vorstandsvorsitz sowie den Posten des Arbeitsdirektors von Ludwin Monz (rechts unten), der vorzeitig geht. Zudem rückt Vertriebsleiter David Schmedding (rechts oben) in den Vorstand auf. Foto: Heidelberger Druckmaschinen

> Vorstandschef muss gehen, Jürgen Otto soll Konzern aus der Krise führen: Und dann gab es Konsequenzen: Vorstandschef Ludwin Monz musste Heideldruck verlassen, Jürgen Otto wurde zum 1. Juli sei Nachfolger. Er war zuvor bei S. Oliver, setzte Sparmaßnahmen um, strich Stellen, stellte die Logistik neu auf und reduzierte die Verluste des Unternehmens. Nun sollte er die Wieslocher retten.

> Aufbruchstimmung und Goldener Herbst: Die Hoffnung auf eine Aufbruchstimmung im Konzern war groß. Zunächst blieb die Wende aber aus. Der neue Chef brachte nach dem Neustart etliche neue Impulse mit. Einer davon war, dass Heideldruck-Mitarbeiter auf Geld verzichten sollten. Schließlich sprach Otto dann im November von einem "Goldenen Herbst" und zeigte sich nach vorne optimistisch.

> 450 Stellen werden in Wiesloch-Walldorf gestrichen: Im Dezember hat sich das Management mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall auf einen sogenannten "Zukunftsplan" für den Standort Wiesloch-Walldorf geeinigt. Demnach sollen in den kommenden drei Jahren mehr als 100 Millionen Euro an Personalkosten eingespart werden. Im Zuge dessen kündigte das Unternehmen den Abbau von rund 450 Stellen an.

SAP

> Zoff um Homeoffice: Bei Heideldruck war derweil auch die Homeoffice-Regelung ein Thema - es wurde für Beschäftigte eingeschränkt im August.

Weitaus mehr Furore machte aber der Streit ums Homeoffice bei der Walldorfer SAP. Tausende SAP-Mitarbeiter wehren sich gegen Büropflicht, die von Vorstandschef Christian Klein verordnete Einschränkung der Homeoffice-Möglichkeiten. Damit begann der Streit im Februar. Bis in den Mai hinein konnte keine Einigung erzielt werden. Im Juni setzte die SAP die Neuregelung dann ohne Zustimmung des Betriebsrates um.

Die Arbeitnehmer fühlten sich übergangen. Der Betriebsrat stellte vor dem Arbeitsgericht Mannheim einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die neuen Regelungen. Die Fronten waren verhärtet.

Verrückt: Zwischenzeitlich lockte die SAP neue Mitarbeiter ausgerechnet mit einer großen Flexibilität beim Homeoffice.

Anfang Juli wurde schließlich ein Kompromiss gefunden: Konzern und Betriebsrat einigen sich vor dem Arbeitsgericht, eine Einigungsstelle wurde eingesetzt. Doch der Streit schwelte weiter. Letztlich meldeten sich sowohl SAP-Mitbegründer Hasso Plattner und Ex-Personalchef Younosi zum Thema. Der Ausgang ist weiter offen.

> Fehlverhalten von (Ex)Vorstand?: Sein persönliches Fehlverhalten kostete einen SAP-Spitzenmanager seinen Job. Er musste das Unternehmen im September verlassen, weil er sich bei einer Firmenveranstaltung "unangemessen verhalten" habe, wie er selbst in einer Mitteilung einräumte. Nach und nach kamen Details ans Licht. Im November gab die Heidelberger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Fall von möglicher sexueller Belästigung dann an die Staatsanwaltschaft Berlin ab.

> Abfindungen waren heiß begehrt: Die Abfindungsregelung beim Konzern-Umbau bezeichnete Betriebsrats-Chef Eberhard Schick im April als "goldenen Handschlag für ältere Mitarbeiter". Und tatsächlich: An dem Vorruhestandsprogramm wollten mehr Beschäftigte teilnehmen, als möglich war.

> Und sonst? Im März gab es eine satte Gehaltseerhöhung von 49 Prozent für den SAP-Vorstand.

Heidelberg Materials

Vergleichsweise ruhig war es 2024 um Heidelberg Materials. Das Unternehmen steigerte seine Ergebnisse, konzentrierte viel Aufmerksamkeit auf seine Auslands-Geschäfte. Im Mai kam es zu den nahezu obligatorischen Protesten: Klimaschützer – aber auch Aktionäre – kritisierten, dass die Versammlung virtuell abgehalten wurde. Zuvor gab es auch Klimaproteste im März in Heidelberg.

Großes Thema beim Zementunternehmen war die Speicherung von CO₂, dem sogenannten "Carbon Capture". Ist das die Lösung des Klimaproblems der Industrie, fragten wir im Oktober. Die Risiken seien gering, doch der Markt beim Thema noch skeptisch. Und auch Klimaschützer kritisieren die CO₂-Speicherung heftig.

BASF

Der Chemiekonzern kämpfte 2024 mit einer schwachen Auslastung und sinkenden Gewinnen. Mit einem Bündel an Maßnahmen will der neue Konzernchef Markus Kamieth die schwächelnde Firma wieder in die Erfolgsspur zurückbringen. Auf das Stammwerk in Ludwigshafen sollen große Veränderungen zukommen.

Und sonst?

Rhein-Neckar Air ist insolvent: Die vom Mannheimer City-Airport aus operierende Regionalfluggesellschaft Rhein-Neckar Air GmbH stellte Ende Oktober beim Amtsgericht Mannheim einen Insolvenzantrag. Der Grund war Zahlungsunfähigkeit. Die Stadt Mannheim geht aber davon aus, dass die Fluggesellschaft weiter einen Linienverkehr ab dem City Airport anbieten wird.

Aleph Alpha bleibt in Heidelberg

Das KI-Start-up wurde 2024 neuer Mieter in der Bahnstadt. Spekulationen um einen Umzug waren damit vom Tisch.

Springer Nature ist an den Heidelberger Europaplatz gezogen

Der Verlag hat die neuen Räumlichkeiten bezogen und ist mehr ins Stadtzentrum gerückt. Es gibt nun eine moderne Bürolandschaft mit Bahnanbindung statt Stau. Außerdem gelang dem Verlag ein guter Start an der Börse.

SNP schließt heikles Kapitel ab

Im lange dauernden Millionen-Streit mit den Erben konnte die Heidelberger SNP 2024 eine Einigung erzielen. Die Aktionäre stimmen einer millionenschweren Vereinbarung zu.

