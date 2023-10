Stuttgart. (dpa) Günstigeres Heizöl und billigere Kraftstoffe haben für eine zurückgehende Teuerungsrate in Baden-Württemberg gesorgt: Sie lag nach vorläufigen Zahlen im September bei 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Für Heizöl mussten die Menschen demnach 18,2 Prozent und für Kraftstoffe 4,7 Prozent weniger zahlen. Die Nettokaltmiete legte hingegen um 3,6 Prozent zu. Die endgültigen Daten werden am 6. Oktober veröffentlicht.