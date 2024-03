Hockenheim. (mk) Am von der Schließung bedrohten Standort Hockenheim des finnischen Edelstahlkonzern Outokumpu kommt wieder etwas Hoffnung auf. Nach wochenlangen Gesprächen und Vorarbeiten hat eine Arbeitsgruppe des Gesamtbetriebsrates, in der auch die Gewerkschaft IG Metall vertreten ist, ein Alternativkonzept zum Standort- und Arbeitsplatzerhalt erarbeitet und der Arbeitgeberseite vorgelegt. Am Montag wurde es auch den Beschäftigten in Hockenheim präsentiert.

Outokumpu mit Deutschland-Zentrale in Krefeld plant, sein Stahlservice Center in Hockenheim bis spätestens Ende Juni 2024 komplett zu schließen. Davon betroffen wären aktuell etwa 60 Beschäftigte. Angesichts eines schwächeren Marktumfelds sei es erforderlich, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu sichern, hatte das Unternehmen zur Begründnung angegeben. Die in Hockenheim erbrachten Tätigkeiten sollen an andere Standorte verlagert werden. Outokumpu nennt in einer Pressemitteilung 200 Stellen, die in Deutschland insgesamt von den Umstrukturierungen betroffen seien.

Das jetzt vorgestellte Alternativkonzept sieht den Erhalt des Standorts Hockenheim mit knapp 23 Vollzeitarbeitsplätzen vor. Die Produktionskapazitäten würden an die aktuellen Erfordernisse des Stahlmarktes angepasst, hieß es. Mit der Umsetzung des Konzeptes würden zugleich Miet- und Dienstleistungskosten sowie weitere Kostenblöcke deutlich reduziert. Insgesamt beinhalten die Alternativplanungen Einspareffekte allein in Hockenheim von knapp sechs Millionen Euro. "Damit ist klar: Eine Schließung ist vermeidbar", sagt Thomas Hahl, Chef der IG Metall Mannheim.