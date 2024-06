Von Matthias Kros

Heidelberg. Bei der Hauptversammlung des Heidelberger Softwarespezialisten SNP sollen die Aktionäre am Donnerstag einer Einigung zustimmen, die das Unternehmen mit den Erben des verstorbenen Gründers Andreas Schneider-Neureither erzielt hat. In dem Streit geht es um eine Luxusimmobilie, die Schneider-Neureither 2017 in Texas gebaut und anschließend