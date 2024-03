Von Joris Ufer

Heidelberg. "Cha, Bumm, Cha Cha, Bumm," sind Worte, die man im wirtschaftswissenschaftlichen Studium eher selten hört. Trotzdem sitzen Donnerstagvormittag zehn BWL-Studierende in der Hochschule für Kirchenmusik und hören genau diesen Lauten gebannt zu.

Es sind Anweisungen zum Trommeln, die sie hoch konzentriert mit den Congas zwischen ihren Beinen nachmachen. Das Programm "Junior.Lab" soll mit Musik und Wirtschaft zwei Fachgebiete zusammenführen, die nur scheinbar Gegensätze sind.

Vor einer großen Orgel sitzt der deutsche Weltklasse-Perkussionist Alexej Gerassimez – ebenfalls mit Conga. Noch am Abend zuvor hat er selbst ein Konzert im Rahmen des Heidelberger Festivals gegeben. "Ich habe noch nie so lange mit Leuten gespielt, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben", sagt der Lehrer mittendrin. "Aber ihr macht das ja total super!"

Und so dürfen Gerassimez’ Schüler schon bald mehr tun, als nur Rhythmen nachzutrommeln: Nun geben sie sie selbst vor, spielen kleine Soli, welche die anderen mit einer einstudierten Schlagfolge beeindruckend synchron beantworten.

Organisiert wird das Projekt in einer Kooperation des Heidelberger Frühlings, der Universität Mannheim sowie des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP, der das Festival schon seit Jahren fördert. Am Freitag steht für die Teilnehmer auch ein Besuch in der MLP-Zentrale an. Die Studierenden sind im vierten Semester Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und Teil des Honors-Program dort.

"Das sind besonders herausragende Studierende, die wir als Führungskräfte von morgen weiterbilden möchten", erklärt Oliver Spalt, Professor für Finanzwirtschaftslehre. "Dieses Projekt ist eine großartige Ergänzung, weil sie damit lernen können, dass man als Führungskraft mehr braucht als Wirtschaftswissen." So sei auch wichtig, sich mit anderen Teilen der Gesellschaft zu vernetzen.

Die Studierenden nehmen diese Chance gerne wahr. Bei einer Diskussionsveranstaltung am Nachmittag können sie nach Gerassimez auch Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühlings, und den MLP-Vorstandsvorsitzenden Uwe Schroeder-Wildberg mit Fragen löchern. "Kunst und Wirtschaft haben viel mehr miteinander zu tun, als ich dachte", resümiert der Student Johann Blawert. "Bei beidem geht es um Dinge wie Verantwortung, Fehlerkultur und darum, sich selbst immer wieder zu fragen: Wo möchte ich eigentlich hin?" Sein Kommilitone Luca Sylvester ergänzt: "Dabei war die Kunst für uns eigentlich was ganz anderes. Hier konnten wir mal wirklich über den Tellerrand hinausschauen."

Auch ganz konkrete Ergebnisse hat das schon gebracht. Am Dienstag organisierten die Studierenden im Rahmen des Heidelberger Frühlings einen Konzertabend, der sich vor allem an Geflüchtete richtete.

Den MLP-Chef Schroeder-Wildberg begleiten das Singen und die Liebe zur Musik schon seit Jahrzehnten. "Sowohl in Unternehmen als auch in der Kunst muss man häufig Opfer bringen und über die eigenen Grenzen hinaus gehen", sagt er. "Da herrscht ein großer Druck und man ist schnell in seiner eigenen Blase gefangen: Die Politiker, die Unternehmer oder die Künstler bleiben dann schnell unter sich." Deswegen sei es wichtig gewesen, mit dem Junior.Lab eine Schnittstelle zu schaffen.

Doch nicht nur die BWL-Studierenden sollen von dieser Schnittstelle profitieren. Bereits im Oktober hatten sie zum ersten Mal die Gelegenheit, die Mitglieder des Festivalcampus-Ensembles kennenzulernen – herausragende junge Musiker, die quasi das Honors-Program des Heidelberger Frühlings bilden. Abends werden die Mannheimer sie bei einem Konzert live auf der Bühne erleben.

Für Festival-Intendant Thorsten Schmidt gehören Kultur und Wirtschaft schon seit langem zusammen – auch als ein Leitgedanke des Heidelberger Frühlings. Ihn treibe bei dem Festival nicht nur die Wirtschaftlichkeit oder die künstlerische Perspektive. "Musik hat immer auch einen gesellschaftlichen Auftrag", betont er im Gespräch mit der RNZ. "Im Zentrum dieses Programms steht auch der Anspruch, diese Dimension im Wechselspiel zwischen Wirtschaftswissenschaft und Musik zu vermitteln."